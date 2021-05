Mosquée d’Al aqsa : Abdoul Mbaye condamne “ces actes terroristes inqualifiables” - adakar.com

Mosquée d'Al aqsa : Abdoul Mbaye condamne "ces actes terroristes inqualifiables" Publié le lundi 10 mai 2021

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, s’est fendu d’un tweet, dimanche, pour condamner l’attaque de la mosquée d’Al aqsa, vendredi dernier.







“Nous condamnons sans réserve ces actes terroristes inqualifiables. Solidarité et compassion fraternelle aux musulmans spoliés et agressés dans leur chair et leur croyance“, a notamment twitté l’opposant.



Les forces israéliennes ont attaqué, vendredi, des fidèles désarmés à l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem occupée, après l’avoir prise d’assaut, selon des témoins oculaires.



Grenades lacrymogènes et bombes sonores.



Des témoins ont rapporté que les forces d’occupation ont attaqué des milliers de fidèles à l’intérieur de la mosquée al-Aqsa, près de la Porte des Maghrébins, en les agressant et en lançant des gaz lacrymogènes et des bombes sonores..



Les forces d’occupation ont également agressé un certain nombre de fidèles à Bab al-Silsila après les avoir empêchés d’entrer dans la mosquée Al-Aqsa, en lançant des bombes sonores..