Séminaire gouvernemental élargi sur la mise en œuvre effective du programme d`urgence pour l`emploi des jeunes

Dakar, le 9 mai 2021 - Le chef de l`État Macky Sall a présidé un séminaire gouvernemental élargi sur la mise en œuvre effective du programme d`urgence pour l`emploi des jeunes. Tweet

Le recrutement annoncé de 65 000 nouveaux agents publics va débuter “la semaine prochaine sur toute l’étendue du territoire national”, a annoncé dimanche, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop.



C’est une bonne nouvelle pour les jeunes sénégalais chercheurs d’emplois. La déclaration du ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion. Dame Diop qui précise, lors d’un forum sur l’emploi des jeunes auquel il participait à Mbour qu’il “s’agira, dans un premier temps, de contrats à durée déterminée (CDD), renouvelables une seule fois, avant d’aller à une autre étape“.



Convention Etat-entreprises



L’autorité a rappelé que dans le même temps, la convention liant l’Etat du Sénégal aux entreprises est passée d’un milliard de francs CFA à 15 milliards. “Ainsi, en dehors des 65 000 emplois prévus dans le recrutement de l’Etat, cette convention va permettre aux entreprises de pouvoir recruter et de payer une partie de la masse salariale, l’autre partie par l’Etat“, a-t-elle notamment détaillé selon Aps.



Macky Sall pour joindre l’acte à la parole



Le chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé le 3 avril dernier, la veille de la fête de l’indépendance, qu’une enveloppe de 80 milliards de francs CFA sera dégagée dès ce lois de mai. Un montant destiné à recruter 65.000 jeunes sur l’ensemble du territoire national, pour des activités d’éducation, de reforestation, de reboisement, d’hygiène publique, de sécurité, d’entretien routier et de pavage des villes.