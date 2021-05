Le redécoupage administratif de Dakar alimente la presse sénégalaise - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le redécoupage administratif de Dakar alimente la presse sénégalaise Publié le samedi 8 mai 2021 | Agence de Presse Africaine

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

Photo: Revue de presse; Journaux Tweet

Les journaux, reçus samedi à APA, font la part belle à cette réforme qui redessine la carte de la capitale.



L'observateur informe que « Yeumbeul et Malika entrent en rébellion ». Ces communes de la banlieue dakaroise, explique ce quotidien, ont dénoncé les incohérences avant de rejeter en bloc la dénomination et l'implantation du chef-lieu du futur département de Keur Massar.



Dans les colonnes de ce journal, Aliou Sow, ancien ministre de la Décentralisation, sous Abdoulaye Wade (2000-2012), s'interroge sur l'opportunité de ce projet : « Gouverner, c'est prévenir. Pourquoi attendre maintenant pour procéder au redécoupage administratif de la circonscription électorale du ministre en charge des Collectivités territoriales ? »



En tout cas, souligne Le Quotidien, « Bambilor se rebelle » aussi. Cité par ce journal, Ndiagne Diop, le maire de cette localité dont « le Conseil municipal rejette le projet » déclare : « Oumar Guèye (l'actuel ministre des Collectivités locales et maire de Sangalkam, la commune voisine) veut m'affaiblir. Je doute qu'il soit en train de travailler (dans l'intérêt du) président Macky Sall ».



Pour sa part, Vox Populi se fait l'écho de la protestation de Bambilor qui perdra « certains villages au profit de Sangalkam ». En effet, rapporte ce quotidien, les habitants ont porté hier vendredi des « brassards et foulards rouges », brûlé des « pneus », barré des « routes » et scandé des « slogans hostiles » aux défenseurs du redécoupage administratif de la région de Dakar.



D'aucuns estiment que ce projet a des relents politiques. À en croire L'AS, « la carte électorale (de Dakar sera) remaniée ». Dans ce journal, l'expert électoral, Ndiaga Sylla, soutient que ce type de réforme ne doit pas être exécuté au cours d'une année électorale car il « impacte négativement le taux de retrait des cartes d'électeurs » même si, admet-il, sa fusion avec la Carte Nationale d'identité « pourrait atténuer » les dommages.



L'info, de son côté, est également persuadé que cette réforme est motivée par « les calculs politiciens » de la majorité présidentielle. Mais selon ce nouveau journal, Bambilor promet de « s'opposer » autant que possible.



Dans un entretien accordé au quotidien national, Le Soleil, Amadou Sène Niang, expert en Décentralisation, affirme : « Les incohérences (territoriales) dans le pays sont nombreuses. Nous sommes pour (leur) correction. (Cependant), dans une opération aussi importante, nous ne comprenons pas pourquoi on communique uniquement sur Dakar. Cela devrait être une approche globale qui toucherait tout le territoire (national) ».



Sur un tout autre sujet, Libération fait le bilan de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au Sénégal. Dans ce journal, Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, signale « des difficultés (liées) à l'acceptation du vaccin (par les communautés) dans les régions de Tambacounda (sud-est), Kédougou (sud-est) et Kaffrine (centre).



ID/te/APA