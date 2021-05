Korité 2021 : la lune sera visible à partir de mercredi soir, selon l’Aspa - adakar.com

Le croissant lunaire

La Korité devrait être célébrée le jeudi, 13 mai 2021, si l’on en croit aux explications de l’Association sénégalaise de la promotion de l’astronomie (ASPA). Dans un communiqué rendu public vendredi par son président, Maram Kairé, l’ASPA indique que « la conjonction, qui correspond au moment précis où la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, aura lieu le Mardi 11 Mai à 19h01mn GMT. Ce jour-là, la lune se couchera avant le Soleil partout à travers le monde. La conjonction se produit presque au moment du coucher du Soleil. La Lune se couchera 19h24, donc bien avant le Soleil se couchera à 19h29. » Ainsi, dans la nuit du mardi au mercredi, indique l’ASPA, il ne sera pas possible d’observer un premier croissant lunaire quand la Lune se couche avant le Soleil.



Toutefois, le lendemain, mercredi 12 Mai 2021, « la Lune se couchera à 20h13, soit 44 minutes après le Soleil qui se couche à 19h29. Elle sera alors âgée de 1j00h depuis la conjonction et sa surface éclairée sera de 1%. Bien qu’étant encore assez faible, elle sera observable à l’œil nu partout où le ciel est dégagé au Sénégal en Afrique de l’Ouest. » Ce faisant, la communauté musulmane du Sénégal qui a débuté le ramadan 2021 dans deux jours différents, terminerait ainsi avec 29 et 30 jours jeunés.



Pour finir, l’ASPA souligne que le jeudi 13 Mai, « la Lune se couchera à 21h03, soit 1h33 minutes après le Soleil qui se couche à 19h30. Elle sera alors âgée de 2 jours, ce qui est bien tardif pour un premier croissant. »



Voici les heures de coucher du Soleil et de la Lune dans quelques villes de la sous-région pour le Mardi 11 Mai :



Dakar : Coucher Lune 19h24 – Coucher Soleil 19h29

Bamako : Coucher Lune 18h43 – Coucher Soleil 18h48

Tombouctou : Coucher Lune 18h28 – Coucher Soleil 18h34

Gao : Coucher Lune 18h15 – Coucher Soleil 18h22

Kayes : Coucher Lune 18h59 – Coucher Soleil 19h05

Mopti : Coucher Lune 18h30 – Coucher Soleil 18h36

Abidjan : Coucher Lune 18h18 – Coucher Soleil 18h22

Niamey : Coucher Lune 19h03 – Coucher Soleil 19h09

Conakry : Coucher Lune 19h02 – Coucher Soleil 19h07

Banjul : Coucher Lune 19h19 – Coucher Soleil 19h24

Nouakchott : Coucher Lune 19h22 – Coucher Soleil 19h28



L’ASPA rappelle qu’il faut toujours chercher le premier croissant à l’Ouest, un peu à gauche au dessus de là où le Soleil se couche.



