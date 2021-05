Air Sénégal lance la desserte Dakar-Washington via New-York - adakar.com

Air Sénégal lance la desserte Dakar-Washington via New-York Publié le samedi 8 mai 2021

Réception du deuxième Airbus A330 NEO d`Air Sénégal

Dakar, le 4 décembre 2019 - Le président de la République a réceptionné, ce mercredi 4 décembre 2019, le deuxième Airbus A330 NEO de la compagnie Air Sénégal. Tweet

Air Sénégal va relier Washington via New York à raison de deux fréquences par semaine dès le 02 septembre prochain. A cette date, Air Sénégal sera la seule compagnie africaine à effectuer des vols directs réguliers entre les Etats Unis et le Sénégal. Cette liaison se fera en Airbus A330 néo, un aéronef ultra moderne, doté des commodités de dernières générations.



Tarifs attractifs, connexions faciles et rapides via Dakar :

Les tarifs sont déjà disponibles à la vente avec des prix attractifs pour toutes les destinations desservies par Air Sénégal qui se connectent dans les deux sens via Dakar. Les horaires des vols faciliteront également les correspondances pour Ziguinchor, Cap Skirring, Banjul, Conakry, Praia, Abidjan, Nouakchott, Bamako Cotonou, Douala, Libreville, Casablanca….



Confort et qualité de service :