Sénégal : Hausse de 2,4% du coût de la construction des logements neufs au premier trimestre 2021

Le coût de la construction des logements neufs à usage d’habitation au Sénégal a progressé de 2,4% au premier trimestre 2021 comparé au quatrième trimestre 2020, selon les données de l’Agence Nationale de la Statistique et de la démographie (ANSD) basée à Dakar.



« Cette évolution résulte essentiellement de celle des prix des matériaux de construction, du coût de la main d’œuvre et de la location du matériel », explique l’ANSD. Les prix des matériaux de construction ont ainsi enregistré une hausse de 3,3%, attribuable à celle des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols, des matériaux de base et des matériaux pour travaux d’électricité. En variation annuelle, ils se sont accrus de 4,2%. Quant aux prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols, ils ont progressé de 5,5%, en liaison avec la montée de ceux des carreaux sol (+6,5%) et des carreaux murs (+3,7%), consécutive, selon l’ANSD, à l’augmentation des tarifs douaniers sur les conteneurs. En comparaison à la période correspondante en 2020, ils se sont appréciés de 6,7%.



« La majoration des prix des matériaux de base (+4,4%) est induite par le renchérissement du fer à béton (+15,5%), du ciment ordinaire (+1,3%) et du sable (+1,2%) », note l’ANSD. Cependant, les prix des graviers se sont réduits de 0,3% au cours du trimestre sous revue. Rapportés à leur niveau du premier trimestre 2020, ces prix se sont raffermis de 5,8%.