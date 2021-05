Sénégal : près de 10 milliards de l’AFD pour l’éducation - adakar.com

News Économie Article Économie Sénégal : près de 10 milliards de l’AFD pour l’éducation Publié le samedi 8 mai 2021 | Agence de Presse Africaine

L’Agence française de développement (AFD) a octroyé un financement d’un montant de 9,8 milliards de FCFA au projet d’appui au développement de l’enseignement moyen (ADEM II).



La forte progression du taux de scolarisation des élèves de 6 à 11 ans en cycle primaire ces dernières années (86% en 2020, contre 67% en 2000), amène une forte tension sur l’accès aux cycles ultérieurs collège / lycée.



En effet, de plus en plus de jeunes de 12 à 20 ans souhaitent s’inscrire dans ces cycles. En dépit d’efforts sensibles de scolarisation au cycle moyen (+ 32 569 élèves en 2020 par rapport à 2016), seuls 51% des enfants en âge d’aller au collège ont été reçus dans ce cycle en 2020.



Pour pallier ce problème, 14 collèges ont été construits ou réhabilités dans la région de Dakar grâce au projet ADEM I (achevé en 2020), informe le communiqué de la signature de la convention de financement, parvenu ce vendredi à APA.



Le projet a également permis au ministère de l’Education Nationale (MEN) de renforcer les capacités de plus de 2000 enseignants et encadrants pédagogiques sur des thématiques liées à la réussite des élèves et d’appuyer 78 projets d’établissement dans les différentes académies de la région de Dakar.



Fort de ce succès, l’AFD a octroyé fin 2019 un financement additionnel de 15 millions d’euros à l’Etat du Sénégal pour renforcer la transition du primaire vers le collège et le lycée.



L’objectif d’ADEM II est d’améliorer les capacités et conditions d’accueil et de réussite des élèves dans l’enseignement moyen et secondaire des régions de Dakar, Thiès et Kaolack, principalement dans les zones péri-urbaines les plus défavorisées.



Le projet ambitionne par ailleurs la construction ou la réhabilitation d’une vingtaine d’établissements d’enseignement.



Les constructions mettront l’accent sur l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments avec le choix d’une architecture bio-climatique et le développement d’une culture de la maintenance des infrastructures, pour favoriser la durabilité des investissements.



ARD/te/APA