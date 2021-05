Prédominance d’un ciel ensoleillé à l’exception du sud-est - adakar.com

Prédominance d'un ciel ensoleillé à l'exception du sud-est Publié le samedi 8 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

La ville de Dakar.

Dakar, Un ciel ensoleillé va prédominer sur la quasi-totalité du pays au courant des prochaines 24 heures à l’exception des régions Sud-est où il sera passagèrement nuageux, selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (ANACIM).



Dans son bulletin de prévision, l’agence souligne que ‘’le temps chaud persistera à l’intérieur des terres notamment dans les zones Nord, Centre, Est et Sud du territoire où les maximas diurnes oscilleront entre 40 et 46°C’’.



Toutefois, signale t-elle, ‘’dans les localités proches du littoral, la chaleur sera moins sensible’’ et ‘’la fraicheur nocturne et matinale sera moins ressentie dans les régions côtières’’.



Elle ajoute que les visibilités seront généralement bonnes et que les vents seront de secteur Sud-ouest à Nord et d’intensité faible à modérée.



