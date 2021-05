Sénégal : près de la moitié des 18-25 ans ne sont pas inscrits sur les listes électorales - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : près de la moitié des 18-25 ans ne sont pas inscrits sur les listes électorales Publié le samedi 8 mai 2021 | RFI

© aDakar.com par DF

Référendum - Les militaires ont commencé à voter

Dakar, le 11 mars 2016 - Les militaires ont commencé à voter pour le référendum. Les Hommes de tenue sont inviter à se rendre aux urnes une semaine avant la tenue du vote. Tweet

Le rapport d’audit du fichier électoral, dont les conclusions ont été rendues cette semaine, révèle que près de la moitié des jeunes de 18-25 ans ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Cet audit est l’une des étapes préalables à l’organisation des futurs scrutins, notamment les élections locales prévues avant fin janvier 2022. Mais pour l’opposition, le fichier actuel ne reflète pas la démographie du pays. Paradoxe : ce sont pourtant les jeunes qui se sont massivement mobilisés lors des manifestations de mars dernier.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



53,8% des 18-25 ans inscrits, soit 46,2% qui ne le sont pas. Le taux est particulièrement bas pour les nouveaux majeurs, de 18 à 20 ans : au niveau national, 9,3% seulement peuvent exercer leur droit de vote. Un constat « alarmant » pour Thierno Souleymane Diop Niang, du think tank Legs Africa, et organisateur d’une rencontre nationale de la jeunesse le mois dernier.



« Si les jeunes sont arrivés à sortir dans la rue pour exprimer une certaine détresse, c’est parce qu’ils se disent que ça ne sert à rien de s’inscrire, d’aller voter, cela remet en cause le principe même de la démocratie. La démocratie repose sur la majorité, si le plus grand nombre est absent lors des élections, ça n’a pas de sens ! »



Selon le rapport d’audit, le taux d’inscription des jeunes est le plus faible dans les régions de Diourbel, Kolda, ou Tambacounda. Les experts recommandent une meilleure communication. Thierno Souleymane Diop Niang va dans le même sens.