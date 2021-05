Sénégal : plus de 2 tonnes de chanvre et 245.400 euros en faux billet saisis par les douanes - adakar.com

Sénégal : plus de 2 tonnes de chanvre et 245.400 euros en faux billet saisis par les douanes Publié le samedi 8 mai 2021

Les douanes sénégalaises ont annoncé la saisie de plus de 2 tonnes de chanvre indien ainsi que 245.400 euros en faux billet dans la région de Kaolack (centre), a rapporté vendredi l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Selon l’APS, les douanes sénégalaise avaient signalé avoir mis la main sur 1.400 kg de cannabis dans la nuit de lundi à mardi dernier.



La drogue, convoyée à bord d’une camionnette frigorifique, a été saisie par la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip.



La contre-valeur totale de la marchandise prohibée est évaluée à 168 millions de Francs CFA (environ 307 milles dollars américains).



Selon les douanes sénégalaises, leur brigade commerciale de Keur-Ayip a saisi récemment 500 kg de chanvre indien sur un camion "avec le même subterfuge".



A ces saisies viennent s’ajouter les 240 kg que convoyait une charrette interceptée par la brigade mobile des Douanes de Guinguinéo, dans la nuit de lundi à mardi.



Le produit, qui était conditionné dans quatre sacs, a été saisi à Thiakho-Maty, dans la commune de Latmingué, département de Kaolack. Sa contre-valeur totale est estimée à 19 millions 200 mille Francs CFA.



Les douanes sénégalaise ont également annoncé que les agents de cette brigade avaient mis la main sur 2.276 faux billets de 100 euros et 89 faux billets de 200 euros et l’expertise de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a confirmé qu’il s’agit de faux billets de banque.

