Le président sénégalais accorde "une importance capitale et stratégique à l'état civil", affirme le porte-parole du gouvernement

Publié le samedi 8 mai 2021 | Xinhua

Le président sénégalais Macky Sall accorde "une importance capitale et stratégique à l'état civil qu'il a érigé en direction nationale", a assuré vendredi à Dakar, Oumar Guèye, porte-parole du gouvernement sénégalaise.



"Si on dit qu'au Sénégal, nous sommes 16.700.000 habitants actuellement, cela signifie normalement que chacun de ces 16.700.000 habitants a une pièce d'état civil. C'est la raison pour laquelle, le président Macky Sall accorde, une importance capitale et stratégique à l'état civil qu'il a érigé en direction nationale", a-t-il expliqué.



M. Guèye a tenu ces propos en marge des travaux de l'atelier de lancement de l'évaluation complète des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil dans le cadre de l'élaboration de la stratégie nationale de l'état civil du Sénégal.



Le porte-parole a souligné qu'avec les partenaires au développement et sur instruction du président Sall, le Sénégal a pu avoir un projet très ambitieux et important pour la numérisation de l'état civil. "Nous sommes dans une phase très active et très bientôt sur le terrain, les constructions des centres d'état civil vont démarrer", a-t-il précisé.



Il a assuré que, dans cette perspective, le gouvernement travaillait en interministériel pour avoir un système intégré de l'état civil, avec une interconnexion de tous les centres et toutes les administrations, en vue d'une identité numérique unique à la disposition des populations, pour avoir des documents fiables, sûrs et sécurisés.



"L'objectif à terme est que toutes les naissances, les décès, les mariages soient déclarés", a-t-il fait affirmé.



M. Guèye a rappelé le rôle extrêmement important que joue l'état civil dans tous les pays au monde, estimant en ce sens que "toute les politiques économiques et stratégiques de développement ont comme référentielle, la population qui joue un rôle extrêmement important". Fi