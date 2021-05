L’OMS valide le vaccin chinois Sinopharm pour usage d’urgence contre la COVID-19 - adakar.com

L'OMS valide le vaccin chinois Sinopharm pour usage d'urgence contre la COVID-19
Publié le samedi 8 mai 2021 | Xinhua

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a validé vendredi un vaccin mis au point par la société chinoise Sinopharm pour une utilisation d'urgence contre la COVID-19.



"L'OMS a inscrit sur la liste des utilisations d'urgence le vaccin de Sinopharm Beijing contre la COVID-19, ce qui en fait le sixième vaccin à recevoir la validation de l'OMS pour sa sécurité, son efficacité et sa qualité", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse.



"Cela élargit la liste des vaccins que l'initiative COVAX a combinés, et donne aux pays la confiance nécessaire pour accélérer leur propre approbation réglementaire", a-t-il ajouté.



"L'ajout de ce vaccin a le potentiel d'accélérer rapidement l'accès aux vaccins contre la COVID-19 pour les pays qui cherchent à protéger les agents de santé et les populations à risque", a déclaré pour sa part Mariângela Simão, sous-directrice générale de l'OMS pour l'accès aux produits de santé.



Un groupe consultatif d'experts de l'OMS a précisé dans un communiqué que le vaccin Sinopharm est recommandé pour les adultes de 18 ans et plus, tout en suivant un calendrier de deux doses espacées de trois à quatre semaines. L'efficacité du vaccin pour la maladie symptomatique et hospitalisée a été estimée à 79%, tous groupes d'âge confondus.



La liste d'utilisation d'urgence de l'OMS est une condition préalable à l'approvisionnement en vaccins de l'initiative COVAX. Elle permet également aux pays d'accélérer leur propre approbation réglementaire pour importer et administrer les vaccins contre la COVID-19.