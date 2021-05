Xi Jinping réaffirme l’engagement de la Chine en faveur de la solidarité et de la coopération avec l’Afrique - adakar.com

News Diplomatie Article Diplomatie Xi Jinping réaffirme l’engagement de la Chine en faveur de la solidarité et de la coopération avec l’Afrique Publié le samedi 8 mai 2021 | Xinhua

Le président chinois XI Jinping reçu au palais de la République

Dakar, le 21 juillet 2018 - Le chef de l’État a reçu au Palais le président de la République Populaire de Chine. Les deux dirigeants ont ensuite animé une conférence de presse. Le leader chinois effectue une visite d`État de 48 heures à Dakar. Photo: Xi Jinping, président de la République Populaire de Chine Tweet

Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi que le renforcement de la solidarité et de la coopération avec les pays africains était toujours le choix stratégique résolu de la Chine.



Lors d’une conversation téléphonique avec le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, M. Xi a déclaré que la Chine soutenait la RDC qui assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine, et se tenait prête à travailler avec la RDC pour consolider la communication et la coordination et faire en sorte que la prochaine réunion du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) soit un succès.



Relevant le fait que la RDC était un partenaire de coopération important de la Chine en Afrique, M. Xi a indiqué que les deux pays jouissaient d’une bonne tradition de soutien et de confiance mutuels.



La partie chinoise, a-t-il souligné, considère et développe toujours ses relations avec la RDC dans une perspective stratégique et à long terme, soutient le pays dans ses efforts pour sauvegarder l’indépendance nationale, la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement, et se tient prête à accroître les échanges politiques et en matière de gouvernance avec la RDC.



La participation de la RDC à l’Initiative la Ceinture et de la Route a mis en place une nouvelle plate-forme et ouvert de nouvelles perspectives de coopération bilatérale, a estimé M. Xi.



La partie chinoise, a-t-il ajouté, est prête à travailler avec la RDC pour planifier leur coopération pour la prochaine étape et renforcer la coopération pratique dans des domaines tels que l’économie, le commerce, les infrastructures, la santé, l’agriculture et la culture, de manière à élever les relations bilatérales à de nouveaux sommets.



Grâce aux efforts conjoints des deux parties, l’amitié traditionnelle et la confiance politique mutuelle entre la Chine et l’Afrique se sont approfondies continuellement, leur coopération dans le commerce, les investissements et d’autres domaines a maintenu une forte dynamique et leur collaboration dans les affaires internationales s’est davantage accrue, a souligné le président chinois.



Il a suggéré que la Chine et l’Afrique approfondissent leur coopération dans des domaines tels que la construction de zones de libre-échange, la santé publique, la paix et la sécurité, ainsi que le changement climatique, et ouvrent conjointement un nouveau chapitre de leur partenariat de coopération stratégique global.



M. Xi a également déclaré que la Chine soutenait l’Afrique dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et encouragerait la communauté internationale à unir ses forces pour soutenir le développement de l’Afrique.



Pour sa part, M. Tshisekedi a adressé ses chaleureuses félicitations au Parti communiste chinois (PCC) pour le 100e anniversaire de sa fondation, au nom de la RDC et de l’UA.



La RDC et la Chine entretiennent une amitié profonde, a-t-il dit, ajoutant que son pays adhérait à la politique d’une seule Chine et qu’il était fermement engagé à développer l’amitié entre la RDC et la Chine et à être un important partenaire de coopération de la Chine en Afrique.



La RDC est prête à intensifier ses échanges avec la Chine et à approfondir la coopération dans des domaines tels que l’économie, le commerce, les ressources et les infrastructures, a-t-il dit.



M. Tshisekedi a remercié la Chine pour les fournitures médicales, les vaccins et les autres formes d’aide qu’elle a apportés aux pays africains dans leur lutte contre la pandémie de COVID-19.



La partie africaine espère renforcer sa coopération avec la Chine dans des domaines tels que la lutte contre la pandémie, la reprise de la croissance économique, la protection de l’environnement et l’établissement de zones de libre-échange, et poursuivre les progrès dans les relations Chine-Afrique et dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA). Fi