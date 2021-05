La criminalité organisée constitue une grande menace pour les Etats africains, selon un ministre sénégalais - adakar.com

La criminalité organisée constitue une grande menace pour les Etats africains, selon un ministre sénégalais Publié le samedi 8 mai 2021 | Xinhua

© aDakar.com par DG

La criminalité organisée avec son caractère transfrontalier et diffus constitue "une grande menace" pour les Etats africains, a déclaré vendredi le ministre sénégalais des Forces armées, Sidiki Kaba, appelant au renforcement des capacités techniques et des méthodes d'investigations des unités d'enquête des forces de défense et de sécurité.



Selon M. Kaba, la criminalité organisée utilise des moyens de plus en plus innovants et astucieux, ce qui constitue un facteur inquiétant tant pour les autorités politiques que pour les populations.



Le ministre sénégalais des Forces armées a inauguré vendredi le Centre national de formation de la Police judiciaire (CNFPJ).



Le CNFPJ a pour vocation de former des techniciens en identification criminelle, des spécialistes en fraude documentaire, des enquêteurs en délinquance économique et financière, en un mot, à toutes les spécialistes qui concourent à la gestion des scènes de crimes et à l'enquête judiciaire, a indiqué M. Kaba.



Il a ajouté que le CNFPJ allait assurer également le perfectionnement du personnel des unités territoriales spécialisées dans les domaines aussi variés que la cybercriminalité, la criminalité transfrontalière, les trafics de drogue et la criminalité transnationale.