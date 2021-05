Sénégal : le gouvernement entamera un projet d’assainissement dans la région de Dakar et un autre sur l’enseignement - adakar.com

Sénégal : le gouvernement entamera un projet d'assainissement dans la région de Dakar et un autre sur l'enseignement Publié le samedi 8 mai 2021 | Xinhua

Signature d`une convention de financement entre le Sénégal et l`AFD

Dakar, le 3 juillet 2019 - Le Sénégal et l’AFD ont signé, mercredi à Dakar, une convention de financement du Programme d’appui au développement de l’éducation au Sénégal (PADES). Le montant du financement est de l`ordre de 47 milliards F CFA. Photo : Amadou Hott, ministre de l`Économie, du Plan et de la Coopération Tweet

Le Sénégal démarrera un projet d'assainissement dans la région de Dakar et un autre projet portant sur l'enseignement, a déclaré vendredi à Dakar, le ministre sénégalais de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.



"Le projet d'assainissement autonome dans la région de Dakar permettra d'améliorer durablement les conditions de vie des populations des communes de la banlieue de Dakar. Le projet financera des lots de construction et réhabilitation d'environ 10.000 ouvrages", a-t-il indiqué au cours d'une cérémonie officielle tenue dans les locaux de son ministère à Dakar.



Le ministre a assuré que, grâce à ce projet, "dans les établissements scolaires publics de l'élémentaire et du moyen, 2.000 toilettes neuves seront construites, 700 toilettes réhabilitées avec notamment 100 dispositifs de lavage des mains, 500 poubelles et un branchement à l'eau potable".



"Dans les centres de santé de l'agglomération de Dakar, neuf toilettes neuves seront construites, 80 toilettes réhabilitées avec 15 dispositifs de lavage des mains et de gestion des déchets dangereux. Avec ces réalisations, environ 372.000 personnes bénéficieront de services d'assainissement et d'hygiène gérés en toute sécurité", a-t-il fait savoir.



Selon lui, le projet prévoit aussi la réhabilitation des stations de traitement des boues de vidange dans des deux communes de la grande banlieue ainsi que la construction d'une nouvelle station d'épuration d'eau.



Par ailleurs, le ministre a expliqué que le projet relatif à l'enseigneemnt était une suite logique de la première phase achevée en 2020 au terme de laquelle 14 collèges ont été construits ou réhabilités dans la région de Dakar.



Ce projet a également permis au ministère sénégalais de l'Education nationale de renforcer les capacités de plus de 2.000 enseignants et encadrants pédagogiques sur des thématiques liées à la réussite des élèves et d'appuyer 78 projets d'établissement dans différentes académies de la région de Dakar, a-t-il fait observer.