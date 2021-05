Incendie service néonatalogie de Linguère: And Gueusseum pointe du doigt la responsabilité de l’autorité - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Incendie service néonatalogie de Linguère: And Gueusseum pointe du doigt la responsabilité de l’autorité Publié le vendredi 7 mai 2021 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

unité de néonatologie de l’Hôpital Magatte LO de Linguère

Tweet

Dans une déclaration reçue hier à ‘’EnQuête’’, l'Alliance des syndicats autonomes de la santé et de l'action sociale (Asas Sutsas-SUDTM-SAT/Santé D-CNTS/Santé) And Gueusseum s’invite dans le débat sur l'incendie du Service de néonatalogie de l'hôpital de Linguère, survenu le samedi 25 avril 2021.



‘’En effet, en convoquant la loi n°98-08 du 2 mars 1998 portant réforme hospitalière, on se rend compte, à l'évaluation, de son défaut d'application et de son insuffisance d'accompagnement, une autonomisation dans une dépendance totale de la tutelle administrative (MSAS) et financière (ministère des Finances), source de toutes les difficultés et contre-performances. Sans être exhaustifs, à priori, le financement insuffisant, le déficit de ressources humaines et d'équipements, malgré les innombrables efforts consentis, la gouvernance, tatillonne par endroits, sont les principaux responsables de tous les maux que vivent les hôpitaux au quotidien et sans conteste, cela impacte la qualité des soins offerts et le climat social toujours tendu’’, analyse le syndicat.



Aussi, dénoncent les syndicalistes, il y a ‘’un semblant d’acharnement surtout sur le personnel paramédical par des affectations et cessations de travail qui ne s’expliquent pas, au moment où les responsabilités des uns et des autres ne sont pas encore clairement définies’’. D’autant plus que, ajoutent-ils, ‘’cette unité de néonatologie a vu le jour grâce à la grandeur d’âme et au refus de la fatalité devant la forte morbi-mortalité néonatale qui sévit à l’état endémique dans cette zone dépourvue d’infrastructures pouvant accueillir ces enfants aux parents le plus souvent démunis. En effet, ne pouvant pas rester les bras croisés devant ces morts de bébés évitables, un médecin généraliste a mis à profit son expérience en pédiatrie, accompagné de vaillantes infirmières ne rechignant pas à la tâche, encadré par un directeur visionnaire, ont créé cette unité qui a rendu mille et un services aux populations de Linguère, de ses environs et même de Ranérou et Matam’’.



Ils rappellent que ‘’l’unité de néonatologie a vu le jour avec des équipements de fortune et n’avait pas de personnel dédié. Durant les services de garde, trois infirmières avaient la charge de quatre services, quel que soit le nombre de malades hospitalisés. Malheureusement, nul n’ayant le don d’ubiquité, un agent s’est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Encore que ces décès ne sont pas liés à un défaut de soins’’.



Par conséquent, And Gueusseum ‘’en appelle à la solidarité agissante autour de ce personnel, naguère adulé et voué aujourd’hui aux gémonies’’.



Un autre point qui tient à cœur les syndicalistes, est le préavis de délai qu’ils avaient déposé et dont le délai expire le 12 mai. ‘’And Gueussem remercie le chef de l'Etat d’avoir joint l'acte à sa parole du 1er mai 2021, en faisant adopter, par le Conseil des ministres du 5 mai 2021, les décrets portant régularisation de la situation administrative des techniciens supérieurs de santé et ceux parachevant le statut des agents des collectivités territoriales’’. Il félicite également le ministre de la Santé et de l’Action sociale ‘’pour la pugnacité avec laquelle il a défendu, contre vents et marées, ledit décret révisant celui de l'Ecole nationale de développement sanitaire et sociale (ENDSS)’’. Il l’invite tout de même ‘’à la prise, en mode "Na bar", de l'arrêté de mise en œuvre de la formation pour combler les gaps de connaissances et de compétences’’.



Par ailleurs, And Gueusseum condamne l'agression de l'infirmière-chef de poste de Boyard (district sanitaire de Diofior) et de son assistante, et soutient le combat des sages-femmes d'Etat pour la mise sur pied d’un ordre qui leur soit dédié.