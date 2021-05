Enquête sur le corps sans vie du nouveau-né enterré dans un domicile à Mbacké : les aveux glaçants des mis en cause - adakar.com

Enquête sur le corps sans vie du nouveau-né enterré dans un domicile à Mbacké : les aveux glaçants des mis en cause Publié le vendredi 7 mai 2021

© Autre presse par DR

Du nouveau dans l’affaire du nouveau-né inhumé clandestinement le 27 avril dernier dans un domicile au quartier Palène de Mbacké ! ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce vendredi, informe que le résultat de l’autopsie a écarté la thèse, selon laquelle l’enfant a été inhumé vivant.



De même, les individus interpellés dont la mère et la grand-mère de l’enfant ont fait des confidences glaçantes sur procès-verbal. «Mon nouveau-né a perdu la vie à cause d’un esprit maléfique», confesse la mère sur procès-verbal.



La grand-mère du nouveau-né déclare, lors de son interrogatoire : «j’avais ordonné que l’enfant soit inhumé dans la cour de notre maison. Car, dans la tradition, on nous dit qu’enterrer dans un domicile un nouveau-né décédé avant son baptême est un porte bonheur».



Quant à A.S, le menuisier, il a confié sur procès-verbal qu’il a creusé la tombe derrière le bâtiment à l’aide d’une pelle. «Nous ne nous sommes pas conformés aux recommandations de l’Islam, concernant l’enterrement d’un défunt», a-t-il lâché.