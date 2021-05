Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène, co-coordonnateur du Comité provisoire sur le croissant lunaire : «Le panel de Bouchra Dièye relève d’une tentative de manipulation» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Serigne Ahmed Cissé Ndiéguène, co-coordonnateur du Comité provisoire sur le croissant lunaire : «Le panel de Bouchra Dièye relève d’une tentative de manipulation» Publié le vendredi 7 mai 2021 | Le Quotidien

© aDakar.com par BL

Réunion de concertation sur la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc)

Dakar, le 6 avril 2021 - Une équipe co-gérante de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) a été mise sur pied, ce mardi 6 avril, après des concertations au ministère de l`Intérieur. Tweet

«On est en pourparlers. Comme il y avait 3 coordonnateurs de la Conacoc, avec le ministre de l’Intérieur et le Cadre unitaire, nous avions décidé de mettre en place un Comité provisoire jusqu’à la fête de Tamkharite. Comment dans ce contexte on peut organiser une activité au nom de la Conacoc qui est actuellement une coquille vide ? J’ai été invité mais je n’étais pas présent parce que déjà l’auteur de l’invitation (Bouchra Dièye) se présente comme le coordonnateur général de la Conacoc. Ce qui est faux. Donc, ce qui a été fait dans ce panel ne nous concerne pas. Cela n’engage que son organisateur. Cela relève de la diversion et d’une tentative de manipulation.»