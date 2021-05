La douane saisit plus de 2 tonnes de drogue et 245 400 Euros en faux billets - adakar.com

News Société Article Société La douane saisit plus de 2 tonnes de drogue et 245 400 Euros en faux billets Publié le vendredi 7 mai 2021 | aDakar.com

La douane saisit plus de 2 tonnes de drogue et 245 400 Euros en faux billets

Les douaniers ont procédé à la saisie d`une importante quantité de drogues, des faux billets de banque en devise étrangère et des médicaments contrefaits. Tweet

C’est un important coup de filet que les services des douanes sénégalaises ont réalisé dans les localités du centre et de la petite-côte.



Les douaniers ont procédé à la saisie d’une importante quantité de drogues, des faux billets de banque en devise étrangère et des médicaments contrefaits.



Au total, quelque 2 tonnes de chanvre indien ont été interceptées dans plusieurs localités du centre et de la petite-côte. La première saisie a été opérée dans la nuit du 3 au 4 mai 2021 par la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip, Subdivision de Kaolack, Région douanière du Centre a procédé à une saisie de 1400 kg de chanvre indien sur une camionnette frigorifique.



Selon le Bureau des Relations publiques et de la Communication de la direction générale des Douanes, la marchandise prohibée était conditionnée en blocs plastifiés et dissimulés dans des sacs de foin entreposés dans la chambre froide de la camionnette. La valeur de cette saisie est estimée à 168 millions FCFA.



La même unité a par ailleurs saisi 500 kg de chanvre indien dans un autre camion frigorifique. Le conducteur du véhicule a usé du même subterfuge pour dissimuler la marchandise prohibée.



Dans la même région de Kaolack, la Brigade mobile des Douanes de Guinguinéo a intercepté le 04 mai 2021, à Thiakho-Maty dans la commune de Latmingué, une charrette transportant 240 kg de chanvre indien. La drogue était conditionnée dans 4 sacs convoyés d’abord à dos avant que la charrette ne prenne le relai pour acheminer la marchandise. La contre-valeur totale de la drogue saisie est estimée à 19 200 000 francs CFA.



Il faut dire que les douaniers de la Brigade mobile des Douanes de Guinguinéo n’ont pas beaucoup chômé. Dans la même journée, ils ont également saisi 2276 billets de 100 € et 89 billets de 200 € en faux billets de banque. Le montant total saisi est de 245 400 Euros.



La saisie a été effectuée au barrage douanier de Ngathie Naoudé dans un bus de transport en commun venant de Diaobé et en partance sur Dakar. Une expertise de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a confirmé qu’il s’agit de faux billets de banque, ont indiqué les services des douanes.



Sur la petite-côte, à Warang, dans le département de Mbour, les agents de la Brigade des Douanes Haute-mer le lundi 03 mai 2021 ont saisi au débarcadère 500 kg de médicaments composés de comprimés multivitaminés, de comprimés “para+diclo sodique“, de chlophéniramines, de chlorpheniramine maleate et de flacons “Philco para 100ml“ avec dispositif d’accrochage pour perfusion.



La valeur des médicaments est évaluée à 80 millions FCFA, souligne le Bureau des Relations publiques et de la Communication de la direction générale des Douanes.



Makhtar C.