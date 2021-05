Communiqué de presse de la session extraordinaire du Conseil des Ministres de l’Union, par visio-conférence, le 29 avril 2021 - adakar.com

Communiqué de presse de la session extraordinaire du Conseil des Ministres de l'Union, par visio-conférence, le 29 avril 2021

Le Conseil des Ministres de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a tenu une session extraordinaire, le jeudi 29 avril 2021, par visio-conférence à partir des locaux de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), sous la Présidence de Monsieur Sani YAYA, Ministre de l’Economie et des Finances de la République Togolaise, son Président en exercice.



Ont également pris part à la rencontre, Monsieur Abdallah BOUREIMA, Président de la Commission de l’UEMOA, Monsieur Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la BCEAO, Monsieur Serge EKUE, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et Monsieur Mamadou NDIAYE, Président du Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF).



En application des orientations de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, le Conseil des Ministres a procédé à la nomination des responsables au Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



A cet égard, Monsieur Badanam PATOKI a été nommé à la Présidence du CREPMF pour un mandat de trois (3) ans, à compter du 1er mai 2021 et Monsieur Mamadou DIOP a été nommé au poste de Vice-Gouverneur de la BCEAO pour un mandat de cinq (5) ans, à compter du 1er mai 2021.



Par ailleurs, le Conseil des Ministres a procédé à la modification des dispositions pertinentes des Statuts de la BOAD en vue de la nomination d’un second Vice-Président.



Fait à Lomé, le 29 avril 2021

Le Président du Conseil des Ministres



Sani YAYA