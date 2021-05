Le président de la Commission de la CEDEAO élevé au rang de commandeur dans l’ordre national du Lion - adakar.com

Article Politique Le président de la Commission de la CEDEAO élevé au rang de commandeur dans l'ordre national du Lion Publié le vendredi 7 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le président de la République, Macky Sall, a élevé jeudi le président de la Commission de la CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou, au rang de commandeur dans l’Ordre national du Lion, rapporte la télévision publique sénégalaise (RTS).



M. Brou a été reçu en audience par Macky Sall, à Dakar, dans le cadre d’une tournée qu’il effectue à la veille du prochain sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.



Cette visite s’inscrit dans une série de missions dans plusieurs pays de la sous-région afin d’échanger avec les chefs d’Etat sur les différentes questions qui concernent la région ouest africaine, renseigne un communiqué de la Direction de la communication de l’institution sous-régionale.



L’audience avec le président Sall "a permis de faire le point sur la mise en place des mesures que les chefs d’Etat avaient décidées", en lien avec le Covid-19 dont la pandémie qui a notamment provoqué "une baisse d’activités mais aussi beaucoup de tensions au plan financier", a rapporté le communiqué citant Jean Claude Kassi Brou.



"Ensuite, vous savez que nous avons aussi un choc important dans la sous-région. C’est le choc sécuritaire notamment dans le Sahel et dans le bassin du Lac Tchad qui affecte également nos pays au triple plan économique, humanitaire et financier", a-t-il ajouté.



Le président de la Commission de la CEDEAO a évoqué, dans ce domaine également, "une série de mesures" décidées par les chefs d’Etat des pays membres de l’institution qu’il dirige.



"Donc c’était un peu l’occasion pour moi de présenter au président de la République du Sénégal, le point de la mise en œuvre de ces différentes mesures", a souligné M. Brou, cité par la même source.



Il estime que la campagne de vaccination actuellement en cours dans plusieurs pays de la sous-région, "reste la meilleure porte de sortie de cette crise’’ sanitaire née de la maladie à coronavirus.

