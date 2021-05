Ligue 1: Teungueth Fc contre CNEPS pour éviter une spirale négative - adakar.com

Ligue 1: Teungueth Fc contre CNEPS pour éviter une spirale négative Publié le vendredi 7 mai 2021

L’équipe de Teungueth FC (TFC), après deux défaites successives face au Casa-Sports et à Dakar Sacré-Cœur, va chercher à mettre fin à cette série négative lors du match devant l’opposer au CNEPS de Thiès pour le compte de la 15-ème journée de Ligue 1 de football.





Depuis la prise de fonction de son coach Youssouph Dabo, c’est la première fois que l’équipe fanion de Rufisque enchaîne deux revers successifs.



Lors de la saison dernière arrêtée à la phase aller, le TFC avait joué 13 matchs sans enregistrer la moindre défaite.



Pour la présente saison, l’équipe de TFC, engagée en Ligue africaine des champions, avait réussi à rebondir après s’être inclinée (0-2).



Battue dimanche dernier à Ziguinchor, l’équipe dirigée par Dabo (2-ème avec 24 points) a également chuté jeudi lors d’une rencontre en retard contre le Dakar SC.



Dimanche, sa sortie va être scrutée, contre une équipe du CNEPS de Thiès ragaillardie par sa victoire 2-1 contre l’AS Douanes pour le compte de la 14-ème journée.



Les observateurs vont être aussi attentifs à la sortie du Jaraaf, battu jeudi 0-2 par l’AS Pikine, le nouveau leader (25 points) et qui jouera contre le Dakar SC.



Les projecteurs seront de même braqués samedi sur l’un des derbys de Mbour entre Diambars et Mbour PC.



Les "académiciens" de Saly-Portudal 5-èmes au classement avec 22 points au compteur, manquent de régularité, tandis que MPC a pour sa part raté sa phase aller et pointe à la 12-ème et première place de non relégable avec 11 points, soit un de plus que le premier relégable, l’US Gorée.



Voici l’agenda de la 15-ème journée de Ligue 1 :



Samedi : AS Douanes-NGB, US Gorée-AS Pikine, Diambars-MPC.



Dimanche : Jaraaf-Dakar SC, TFC-CNEPS, Ndiambour-Casa Sports, Stade de Mbour-Génération.

