Covid-19: L’Inde passe le cap des 20 millions de cas - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Covid-19: L’Inde passe le cap des 20 millions de cas Publié le vendredi 7 mai 2021 | Senego

© Autre presse par DR

Coronavirus au Sénégal : Les cas graves en réanimation explosent

Tweet

” L’incidence des cas dans les régions de l’Europe, de la Méditerranée orientale, de l’Afrique et des Amériques a diminué, tandis que les taux du Pacifique occidental étaient comparables à ceux de la semaine précédente”, a détaillé l’OMS dans son dernier bulletin épidémiologique.



Semaine dernière…



La semaine dernière, l’Inde a été le pays le plus touché dans le monde. Avec 2.597.285 nouveaux cas, il s’agit d’une hausse de 20% par rapport à la semaine précédente.



Après New Dehli, les pays les plus touchés sont le Brésil (421.933 nouveaux cas), les États-Unis (345.692 nouveaux cas), la Turquie (257.992 nouveaux cas) et la France (163.666 nouveaux cas).



Situation par région…



La situation par région montre également que l’Asie du Sud-Est a signalé plus de 2,7 millions de nouveaux cas et plus de 25.000 nouveaux décès. Il s’agit d’une augmentation de 19% et de 48% respectivement par rapport à la semaine précédente.



Tendance…



Selon l’OMS, l’Inde est actuellement à l’origine de la grande majorité de cette tendance à la hausse. Dans l’ensemble, le géant asiatique a atteint plus de 222.408 morts et près de 20,8 millions de contaminations depuis le début de la pandémie.