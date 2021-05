Basket : “Me Babacar Ndiaye a enlevé sa robe d’avocat pour un 3e mandat” - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Basket : “Me Babacar Ndiaye a enlevé sa robe d’avocat pour un 3e mandat” Publié le vendredi 7 mai 2021 | Senego

© aDakar.com par DG

Installation du président de la FSBB pour un nouveau mandat et remise du drapeau aux Lions U19

Dakar, le 19 juin 2019 - Le président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a été installé, ce mercredi, pour un nouveau mandat par le ministre des Sports. Le drapeau national a été également remis au cours de la même cérémonie aux Lions U19 en partance pour la Coupe du monde de la catégorie. Me Babacar Ndiaye, président de la FSBB (Photo) Tweet



Les instances ne sont jamais convoquées à date. La gestion financière opaque est matérialisée par une absence de reddition des comptes. L’administration et la permanence sont inexistantes à la FSBB .



Non contents d’avoir mis le basket à terre, le nom démarrage de la deuxième division jusqu’à présent en est un exemple, ils envisagent maintenant de modifier les textes et de changer l’article qui limite les mandats des membres du Comité Directeur et du Président à deux.



Ce même Président, ne pouvant plus être mandaté par un club, trouve ainsi le subterfuge de proposer à l’assemblée générale une modification de la disposition qui voudrait qu’on soit membre d’un club pour être éligible aux élections fédérales. En vérité , Maître Babacar Ndiaye a enlevé sa robe d’avocat pour se tailler une robe de 3ème mandat . Doufi amé. Nio Lank. Nio Bagne.







Nous disons NON au tripatouillage des textes. NON à un troisième mandat. Sous ce rapport, moi Vieux Ndoye, Ancien international Sénégalais de Basket-ball et ancien Roi du basket-ball, j’ai décidé de lancer une pétition nationale et internationale afin que cette forfaiture de trop ne passe pas