Le Comité d'Urgence de la CAF decide du report des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022
Publié le jeudi 6 mai 2021

La Commission d'Urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, a décidé de reporter les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 ™ qui devaient se jouer en juin 2021.



La prise en compte des défis que représente la gestion de la pandémie de COVID-19, et le souci de garantir des conditions de jeu optimales pour toutes les équipes participantes, sont à l’origine de ce report.



Les rencontres des éliminatoires se tiendront désormais durant les fenêtres internationales de septembre, octobre et novembre 2021, ainsi que de mars 2022.



La CAF réévalue ses process et protocoles afin d’améliorer la mise en œuvre des contrôles liés à la COVID-19, notamment les tests d’avant-match qui ont fait controverse au cours des précédentes fenêtres.



Tous les détails relatifs au calendrier actualisé des matches seront communiqués ultérieurement.





Communication CAF