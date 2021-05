Lancement de la 44e promotion du Centre Ouest Africain de Formation et d’Etudes Bancaires (COFEB) - adakar.com

Le Centre Ouest Africain de Formation et d'Etudes Bancaires (COFEB) ouvre ses inscriptions pour son cycle diplômant. Date limite des inscriptions : le 31 mai 2021.





La formation s'adresse aux fonctionnaires des administrations économiques et financières des Etats membres de l'UMOA, des banques et établissements financiers ainsi que des systèmes financiers décentralisés, de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), de la Commission de l'UEMOA, du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) et des banques centrales africaines partenaires.

Le Centre peut toutefois, à titre exceptionnel, accepter des dossiers des candidats provenant de certains Cabinets exerçant dans les secteurs de l'économie et de la finance, de Centres de recherches, de Bureaux d'étude installés dans l'UEMOA.



L’acceptation du dossier de candidature est subordonnée au respect des conditions suivantes :



être âgé de quarante (40) ans au plus au 1er janvier 2021 ;

être un agent permanent d’une administration économique et financière, d’un établissement de crédit ou d’un système financier décentralisé d’un État membre de l’UEMOA ;

être un agent d’une banque centrale africaine partenaire ;

être un agent permanent d’une institution communautaire sous-régionale ;

être titulaire d’au moins un diplôme de niveau BAC + 4 en sciences juridiques, économiques, de gestion ou équivalent, ou justifier les soixante (60) crédits de la première année d’un Master (M1) dans les mêmes disciplines ;

justifier d’au moins deux (2) années d’expérience professionnelle au 1er janvier 2021.

Pour postuler, vous devez renseigner le formulaire de candidature en ligne et y joindre une copie scannée des documents ci-après :



1. un extrait de l’acte de naissance ou du jugement de naissance ;

2. une copie certifiée conforme du diplôme ;

3. un certificat de visite et de contre visite médicale ;

4. une attestation de travail justifiant deux (2) années d'expérience professionnelle au moins au 1er janvier 2021 ;

5. la lettre d'engagement de l'employeur renseignée et signée par le supérieur hiérarchique.

Assurez-vous de les avoir à portée de main avant d'entamer la procédure de candidature en ligne.



La BCEAO accorde des bourses d'études aux cinq (5) premiers candidats de chaque État de l'UEMOA.



Les candidatures féminines sont fortement encouragées et des points de bonus leur sont accordés lors de l'attribution des bourses afin de favoriser leur plus grande représentation.



La date limite de soumission des dossiers de candidature est fixée au 31 mai 2021. Au delà de cette date, l'application sera fermée et aucun dossier ne sera accepté. Une confirmation d'inscription sera envoyée au candidat. La date du test de niveau ainsi que la liste des candidats retenus seront publiées sur le site internet du COFEB et communiquées aux intéressés.



Les candidats pré-sélectionnés devront obligatoirement déposer un dossier physique contenant les pièces susmentionnées auprès de la Direction Nationale de la BCEAO de l’État concerné ou directement au COFEB, pour les candidats des banques centrales, à l'adresse suivante :



Monsieur le Directeur Général du COFEB

BCEAO-SIEGE

Avenue Abdoulaye FADIGA BP 3108

Dakar – Sénégal