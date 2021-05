Edouard Mendy : comment le gardien de but de Chelsea a surmonté les revers pour réussir ? - adakar.com

Edouard Mendy : comment le gardien de but de Chelsea a surmonté les revers pour réussir ? Publié le jeudi 6 mai 2021 | BBC

© Autre presse par DR

Edouard Mendy

Gardien de l`équipe nationale du Sénégal Tweet

Edouard Mendy a rejoint Rennes après trois saisons chez son rival français Reims



Édouard Mendy a conservé à 8 reprises sa cage inviolée en 11 matches de l'UEFA Champions League cette saison, soit le plus grand nombre en une seule campagne par un gardien de but d'une équipe anglaise, dans l'histoire de la compétition. Un record qui nous pousse à republier le portrait que lui avait consacré Babacar Diarra de BBC Africa Sport en septembre de 2020.



Le parcours du gardien de but de New Chelsea Edouard Mendy vers le sommet n'a pas été facile - avec une carrière qui a entraîné des relégations consécutives, plusieurs mois de chômage et des blessures.

Né au Havre, en France, l'attaquant de 28 ans a débuté sa carrière en 2011 à Cherbourg, en troisième division.



Ce sera le premier d'une longue série de tests qui mettront à l'épreuve la détermination et la confiance en soi de Mendy.