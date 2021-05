Maroc : une Malienne accouche de 9 nouveau-nés - adakar.com

Maroc : une Malienne accouche de 9 nouveau-nés Publié le jeudi 6 mai 2021 | Agence de Presse Africaine

Une malienne a donné naissance à 9 bébés au Maroc

Une malienne a accouché, par césarienne, de neuf nouveau-nés (cinq filles et quatre garçons) dans un hôpital au Maroc et les bébés et la maman se portent bien.



L’annonce a été faite mardi par la ministre malienne de la Santé et du Développement social, Docteur Fanta Siby.



Après un séjour médical de deux semaines à l’hôpital du Point G de Bamako, sur instruction du Président de la Transition, Bah N’daw, la dame Halima Cisse a été admise le 30 mars 2021 dans une clinique marocaine pour prise en charge de sa grossesse.



« La ministre de la Santé et du Développement social est heureuse d’annoncer que ce jour 04 mai 2021, H. Cisse a accouché, par césarienne, de neuf (9) nouveau-nés au lieu de sept (7) annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc. Les nouveau-nés (cinq filles et quatre garçons) et la maman se portent tous bien », lit-on dans un communiqué du ministère malien de la Santé.



« En cette heureuse circonstance, la ministre de la Santé et du Développement social remercie le Président de la Transition, dont le leadership politique et la générosité ont permis de diligenter et d’assurer la prise en charge financière de l’évacuation sanitaire de Halima Cisse », ajoute la même source.



La ministre a félicité « les équipes médicales du Mali et du Maroc, dont le professionnalisme est à l'origine de l'issue heureuse de cette grossesse » et souhaité « une longue vie aux bébés et à la maman ».



Originaire de Tombouctou (nord), la jeune femme malienne a été accompagnée au Maroc par son médecin et deux membres de sa famille. Son voyage a été financé par le gouvernement malien, avec une contribution personnelle du président de transition, Bah Ndaw.



