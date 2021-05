Affaire Aby Ndour / Pierre Atepa Goudiaby : la chanteuse condamnée pour diffamation - adakar.com

News Société Article Société Affaire Aby Ndour / Pierre Atepa Goudiaby : la chanteuse condamnée pour diffamation Publié le jeudi 6 mai 2021 | Le Soleil

Le tribunal déclare l'action éteinte à l'égard du groupe D-média, d'Ahmeth Aidara et de Simon Faye suite au désistement de Goudiaby.



Par contre, il condamne Aby Ndour à 3 mois de sursis et à payer une amende de 100 mille FCfa. Le tribunal alloue également 10 millions de FCfa en guise de dommages et intérêts à Atepa et ordonne la publication de la décision dans les journaux.



Pour rappel, Aby Ndour est reconnue coupable de diffamation suite à la publication de vidéo sur Facebook accusant Atépa de harcelement sexuel. F. SY