Sénégal : l'opposition rejette les conclusions de l'audit du fichier électoral Publié le jeudi 6 mai 2021 | RFI

Les experts ont rendu leurs conclusions après un audit du fichier électoral, celui qui avait servi de base à la présidentielle de février 2019. C’est une des étapes préalables à l’organisation des futurs scrutins, notamment les élections locales prévues au plus tard fin janvier 2022.



Selon le rapport de 124 pages de la mission d’audit, le fichier est déclaré « cohérent et fiable ». Il propose des pistes d’amélioration. Mais l’opposition n’y croit pas.



Pas de doublon, aucun mineur, sur plus de 6 millions 683 000 électeurs. Après trois mois de travaux, les quatre experts internationaux ne relèvent que quelques « anomalies ».



Mais la mission d’audit formule une trentaine de recommandations. Concernant les personnes condamnées puis ayant bénéficié d’une grâce présidentielle –c’est le cas des opposants Karim Wade et Khalifa Sall-, elle recommande de leur permettre de recouvrer leurs droits civiques.