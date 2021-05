Liberté de la presse: Macky Sall demande l’application de la convention collective … - adakar.com

Liberté de la presse: Macky Sall demande l'application de la convention collective … Publié le jeudi 6 mai 2021 | Senego

Le Président de la République, Macky Sall, insiste sur l’impératif de veiller à la liberté de la presse et à la protection du métier de journaliste et des autres professionnels relevant du Code de la Presse.



La convention collective



Le Président de la République souligne, à cet effet, la nécessité de l’application effective de la convention nationale interprofessionnelle, ainsi que des conventions collectives signées (presse, nettoiement) ou à finaliser (agriculture, élevage, mines, etc.) pour davantage réguler les relations de travail.



Protégeons le métier



Le Chef de l’Etat réitère son attachement à la protection sociale des travailleurs, notamment, ceux évoluant dans les secteurs particuliers (santé, nettoiement, hydrocarbures, mines, presse).



La liberté de la presse



