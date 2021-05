Conseil des Ministres: Macky réitère son attachement à la protection sociale des travailleurs - adakar.com

Conseil des Ministres: Macky réitère son attachement à la protection sociale des travailleurs Publié le jeudi 6 mai 2021

Le Président de la République, Macky Sall a présidé le Conseil des Ministres, au Palais de la République, ce mercredi 05 mai 2021. Et à l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a abordé les questions liées au climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures.



Attachement…



“Le Chef de l’Etat réitère son attachement à la protection sociale des travailleurs, notamment, ceux évoluant dans les secteurs particuliers (santé, nettoiement, hydrocarbures, mines, presse)”, rapporte le communiqué du conseil des Ministres de ce mercredi 05 mai.



Liberté…



Le Président de la République insiste sur l’impératif de veiller à la liberté de la presse et à la protection du métier de journaliste et des autres professionnels relevant du Code de la Presse.