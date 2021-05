Fraude sur les carnets de bons médicaux et pharmaceutiques - L’armée passe à la digitalisation des procédures - adakar.com

Fraude sur les carnets de bons médicaux et pharmaceutiques - L'armée passe à la digitalisation des procédures Publié le jeudi 6 mai 2021

Après avoir réalisé une économie de 700 millions de F CFA avec un contrôle plus strict sur la délivrance de médicaments à ses pensionnés, le commandement militaire va intégrer la technologie pour encore plus de résultats.







Le commandement militaire est passé à l’acte. Pour combattre une fraude sur les carnets de bons médicaux et pharmaceutiques d’une partie de son personnel bénéficiant d'une pension d'invalidité, la ‘’Grande muette’’ a décidé de procéder à la digitalisation de cette aide, avec la mise en œuvre du système de gestion sécurisée des prestations médicales pour les invalides (SYSGEPMI).



Une information confirmée par un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). Selon le document, ‘’la mise œuvre du SYSGEPMI est irréversible et relève d’une décision mûrement réfléchie du commandement et prise après de larges concertations et des actions de sensibilisation et de communication à tous les niveaux. Elle participe à sa ferme volonté de fournir aux pensionnés des prestations de meilleure qualité et de mettre définitivement un terme aux nombreuses fraudes et irrégularités souvent constatées’’.



Le temps de la maîtrise totale de ce nouveau système par les différents acteurs et bénéficiaires, la Dirpa fait savoir que le système préexistant basé sur la perception des médicaments auprès des pharmacies sur présentation d’une ordonnance sera maintenu, pendant une période transitoire non précisée.



Avec cette méthode encore en place, des bénéficiaires des corps militaires et paramilitaires munis de leur ordonnance et de leur carnet de bons, perçoivent les médicaments qui leur sont prescrits auprès de pharmacies agréées. Celles-ci, dans le souci d'éviter de longs déplacements aux pensionnés, sont choisies sur toute l'étendue du territoire national.



Mais en janvier dernier, le commandement militaire révélait qu’après des vérifications effectuées sur les états des bons pharmaceutiques du mois de septembre 2020, des retraits de médicaments dans des pharmacies différentes sur la même période ont été constatés pour des bénéficiaires. Une preuve, selon la Dirpa, de l’existence de carnets en doublon détenus par des pensionnés et qui les utilisent pour des perceptions indues auprès de pharmacies agréées.



Une baisse de la facture mensuelle de 900 millions à un maximum de 200 millions de F CFA.



Si la Direction du service de santé avait immédiatement pris des mesures conservatoires (en demandant aux médecins de ne plus prescrire pour les pensionnés concernés et aux pharmacies agréées de ne plus leur délivrer de médicaments), ces dernières avaient été levées après une vérification et la délivrance de nouveaux carnets de bons de pharmacie par la Direction du service de l'intendance des armées. Pour en finir avec les incertitudes, le commandement militaire compte désormais utiliser les avancées technologiques.



Car, ‘’cet investissement dans la technologie, outre qu’il correspond à l’option prise par les hautes autorités nationales, constitue une exigence pour toute l’institution désireuse de remplir sa mission dans les meilleures conditions d’efficacité et d’efficience. La digitalisation, convient-il de le noter, s’est imposée à tous les domaines d’activité publique et privée’’, justifie le communiqué de la Dirpa.



Une autre motivation pour aller vers la digitalisation est qu’avant sa mise en œuvre, le simple raffermissement des contrôles a produit des résultats non-négligeables. En effet, la Direction des services de la santé et de l’intendance a fait savoir qu’en augmentant la rigueur de son contrôle, elle a d'ores et déjà permis une baisse notoire de la facture mensuelle des ordonnances des pensionnés de 900 millions à un maximum de 200 millions de F CFA.



Les explications de l’aile communicationnelle de l’armée sénégalaise informent que le SYSGEPMI permet, en toute transparence, à tout pensionné détenteur de la nouvelle carte numérisée de percevoir ses médicaments sur toute l’étendue du territoire national. ‘’Basé sur un réseau interconnecté de médecins militaires, de pharmacies agréées et d’organes de contrôle, son fonctionnement est supervisé en temps réel par les directions des services de la santé et de l’intendance en charge respectivement des aspects techniques et du contrôle financier’’, détaille la note.



Lamine Diouf