Le port de pêche de Boudody dans la région de Ziguinchor est opérationnel

Le port de pêche de Boudody dans la région de Ziguinchor est opérationnel Publié le mercredi 5 mai 2021

L’économie de la région de Casamance, intimement liée aux activités de pêche, entre dans une autre dimension avec l’implantation d’infrastructures adaptées.



Le ministre sénégalais des Pêches et de l’Economie Maritime Alioune Ndoye (photo) a procédé, le samedi 1er mai, à l’inauguration du port de pêche Boudody dans la région de Ziguinchor, au sud Sénégal.



L’infrastructure, qui n’était entre-temps qu’un simple quai de pêche, acquiert désormais le statut de port de pêche suite à la réalisation de vastes travaux de modernisation, dans le cadre d’un programme gouvernemental dénommé Orio. Il s’agit d’une feuille de route qui permettra de doter la région de Casamance d'infrastructures portuaires adaptées.



Le projet qui a englouti 2,06 milliards de francs CFA (soit plus de 3,7 millions $) a été financé conjointement par le royaume des Pays-Bas et l’Etat sénégalais. Il a permis de doter le port d’infrastructures et d’équipements modernes de débarquement, de traitement, de conservation et de commercialisation de produits de pêche.



Selon le ministre des Pêches et de l’Economie Maritime, cette plateforme portuaire dédiée aux activités halieutiques va « permettre d’améliorer les conditions de travail des acteurs, de valoriser davantage les produits halieutiques tout en réduisant à leur plus simple expression les pertes post-captures. Il va permettre de stimuler ainsi l’économie locale ».



Le secteur de la pêche qui concentre la grande partie des activités économiques de la région de Casamance devrait être stimulé par la mise en service de ce port. En 2017, le cumul des produits de pêche de la région de Ziguinchor était évalué à 64 810 tonnes.



Henoc Dossa (stagiaire)