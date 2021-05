Kaolack: Trois morts et sept blessés dans un accident de la route - adakar.com

News Faits Divers Article Faits Divers Kaolack: Trois morts et sept blessés dans un accident de la route Publié le mercredi 5 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DR

Un violent accident a fait trois morts et une cinquantaine de blessés

Trois personnes ont été tuées et sept autres blessées dans un accident de la route survenu mercredi à Sibassor, près de Kaolack (centre), a appris l’APS auprès d’une source sécuritaire.



‘’Il s’agit d’un carambolage entre un taxi urbain, un véhicule particulier et une charrette. Trois personnes sont mortes sur-le-champ et sept autres ont eu des blessures’’, a-t-elle dit sous le voile de l’anonymat.

MNF/ESF/ASG