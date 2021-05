Nouveau drame en mer: 11 migrants tués, plus de 600 interceptés - adakar.com

Nouveau drame en mer: 11 migrants tués, plus de 600 interceptés Publié le mercredi 5 mai 2021

Au moins 11 migrants sont morts noyés et 12 autres ont été récupérés par les garde-côtes libyens, dimanche, après le naufrage de leur embarcation au large de Zaouia.



La série macabre se poursuit dans l’océan. Au moins 11 personnes se sont noyées, dimanche 2 mai, après que le canot pneumatique sur lequel elles se trouvaient a chaviré, au large de la Libye, a rapporté l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).



Le drame a eu lieu près de la ville de Zaouia, dans l’ouest du pays. Les garde-côtes libyens ont indiqué avoir sauvé la vie de 12 des migrants impliqués dans le naufrage. Une vingtaine de personnes avaient pris place sur cette embarcation, en direction de l’Europe. Face à cette nouvelle tragédie, l’Oim a rappelé l’urgence de la situation dans cette zone. “Les pertes de vies constantes appellent un changement urgent dans l’approche qui est faite de la situation en Libye et en Méditerranée centrale”, a indiqué l’organisation onusienne sur Twitter.



Plus de 600 migrants interceptés



Au total, plus de 600 personnes cherchant à rejoindre l’Europe via la Méditerranée centrale ont été interceptées par les garde-côtes et ramenées en Libye en l’espace de 48 heures, a indiqué la marine libyenne. Ces interceptions ont été menées au large de la côte ouest de la Libye vendredi et samedi. “Les patrouilles des garde-côtes et de la sécurité des ports ont secouru (vendredi) au nord-ouest de Tripoli 334 migrants clandestins de nationalités africaines”, a fait savoir la marine libyenne sur sa page Facebook dans la nuit de samedi à dimanche. Ces migrants, qui tentaient de gagner l’Europe par la mer, étaient à bord de quatre canots pneumatiques, est-il précisé. Deux autres groupes, composés de 132 et 172 migrants, ont également été interceptés vendredi et samedi, et ramenés à la base navale de Tripoli. Ils ont ensuite été pris en charge par l’Organe de la lutte anti-immigration du ministère de l’Intérieur.



L’Oim a pour sa part indiqué que ses équipes avaient “apporté une aide d’urgence” à plus de 600 personnes. La Libye est un important point de passage pour des dizaines de milliers de migrants cherchant chaque année à gagner l’Europe par les côtes italiennes, distantes de quelque 300 kilomètres.



La zone maritime au large de la Libye est ainsi régulièrement le théâtre de drames. Le 22 avril, 130 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation. Le navire Ocean Viking avait passé plusieurs heures à leur recherche, après avoir été alerté de la présence de trois canots en difficulté. Ni les Libyens, ni les Européens n’avaient envoyé d’aide.