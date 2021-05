Le Sénégal veut produire 500.000 tonnes de riz paddy pour la campagne 2021-2022 dans sa partie nord-est - adakar.com

Le Sénégal veut produire 500.000 tonnes de riz paddy pour la campagne 2021-2022 dans sa partie nord-est Publié le mercredi 5 mai 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

L’importation de riz contribue pour 16% au déficit de la balance commerciale

Le Sénégal ambitionne de produire, pour la campagne agricole 2021-2022, autour de 500.000 tonnes de riz paddy, dans la vallée du fleuve Sénégal qui va de Saint-Louis (nord) à Bakel (est), du côté de la frontière malienne, a-t-on appris mardi de source officielle.



"Dans la vallée, nous avons la possibilité de cultiver les 12 mois de l'année. Nous projetons pour cette année 2021-2022 d'emblaver les 125.000 hectares les trois saisons. Pour la production du riz, globalement, nous projetons un objectif qui tourne autour de 500.000 tonnes de riz paddy à produire", a indiqué Aboubacry Sow, directeur général de la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).



Le directeur général de cette société nationale rattachée au ministère sénégalais de l'Agriculture et de l'Equipement rural, intervenait dans un entretien avec des journalistes en marge d'une cérémonie officielle présidée par le ministre sénégalais de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.



M. Sow a assuré que la pandémie de COVID-19 a certes impactés sur la campagne 2020-2021, mais son pays a pu faire des performances dans la vallée du fleuve Sénégal en terme de production de riz.



"C'est presque plus de 105.000 hectares qui ont été emblavés dans la vallée de fleuve en 2020-2021. Malgré la pandémie, les activités agricoles sont en train de se dérouler normalement", a-t-il soutenu.



Il a insisté que l'agriculture devrait être aujourd'hui l'activité qui va créer beaucoup d'emploi dans les différentes chaines de valeur au Sénégal, dans un contexte où selon lui, "la souveraine alimentaire est aujourd'hui devenue un impératif pour le Sénégal".



Selon les chiffres du ministère sénégalais de l'Agriculture et de l'Equipement rural, le Sénégal a produit pour la campagne 2020-2021 un total de 1.349.723 tonnes de riz sur l'ensemble du territoire.