Sénégal : le gouvernement ambitionne de réaliser 18 autoponts à l’échelle nationale pour améliorer la mobilité urbaine (ministre) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Sénégal : le gouvernement ambitionne de réaliser 18 autoponts à l’échelle nationale pour améliorer la mobilité urbaine (ministre) Publié le mercredi 5 mai 2021 | Xinhua

© Présidence par LM

Le chef de l`État à la 22ème session de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l’UEMOA

Dakar, le 25 mars 2021 - Le président de la République a pris part, jeudi 25 mars 2021, à la 22ème session de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de l’UEMOA en visioconférence. Tweet

Le gouvernement sénégalais envisage de faire construire 18 autoponts à l'échelle nationale en vue d'améliorer la mobilité urbaine, a annoncé mardi à Dakar, son ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye.



"Grace à la vision du président de la République, les autoponts vont améliorer la mobilité urbaine. C'est 18 autoponts qui seront réalisés à l'échelle nationale", a-t-il annoncé lors de la cérémonie de mise en service de l'autopont sur l'autoroute de la nationale numéro 1 à Pikine (banlieue de Dakar).



M. Faye a, à cette occasion, indiqué que les travaux d'autres ouvrages du genre vont vite démarrer dans la capitale, au nord du pays mais aussi dans la ville de Kolda, et dans le département de Sédhiou dans la partie sud du Sénégal.



"Ce programme va se poursuivre et nous allons travailler pour que ces ouvrages soient livrés à date. Cela va améliorer la mobilité à l'échelle nationale", a affirmé le ministre sénégalais.