Les ministres africains s'engagent à prendre des mesures contre l'escalade des conflits entre l'homme et la faune sauvage Publié le mercredi 5 mai 2021 | Xinhua

Les ministres africains ont renouvelé mardi leur soutien aux modèles de conservation innovants visant à minimiser les rencontres violentes entre les communautés locales et les espèces sauvages comme les éléphants.



Les ministres du Kenya et du Gabon, qui se sont exprimés lors d'un briefing virtuel, ont estimé que la lutte contre les conflits entre l'homme et la faune sauvage est au cœur des efforts de conservation du patrimoine faunique du continent.



"Les conflits entre l'homme et la faune sauvage, qui se sont intensifiés en Afrique en raison des effets du changement climatique, de la croissance de la population humaine et de l'agriculture industrielle, constituent la plus grande menace pour la conservation des espèces essentielles", a dit Najib Balala, secrétaire de cabinet du ministère kényan du Tourisme et de la faune sauvage.



"Nous devons trouver un équilibre entre le développement humain et la conservation de la faune sauvage afin d'éviter les attaques qui entraînent des pertes de vies et de biens", a-t-il ajouté.



M. Balala a affirmé que le Kenya a donné la priorité au soutien des communautés nomades vivant à proximité des habitats de la faune sauvage afin de les encourager à protéger les mammifères terrestres emblématiques tels que les éléphants et les rhinocéros face aux menaces de braconnage.



"Certains des projets financés par le gouvernement et les partenaires de la conservation, comme les écoles et les centres de santé, visent à encourager les communautés à apprécier le rôle de la faune sauvage dans le maintien de leurs moyens de subsistance", a dit M. Balala.



Lee White, ministre des Forêts, des océans, de l'environnement et du changement climatique au Gabon, a expliqué que la solution à long terme aux conflits entre l'homme et la faune sauvage en Afrique réside dans un financement durable visant à promouvoir l'adaptation au climat, la protection des habitats et les programmes de sensibilisation des communautés.



"Nous avons besoin d'un soutien technique et financier pour faire face au changement climatique et à la perte d'habitat qui alimente les conflits homme-faune sur le continent", a poursuivi M. White.



Il a ajouté que les communautés doivent être sensibilisées à la nécessité de protéger la faune et la flore sauvages non seulement en tant que patrimoine, mais aussi en tant que source de leurs moyens de subsistance.



Selon M. White, le Gabon, qui abrite la plus grande population d'éléphants de forêt d'Afrique encore en vie, a déclaré que la lutte contre le braconnage et l'installation de clôtures électriques autour des habitats de la faune sauvage pourraient minimiser les affrontements violents avec les éleveurs et les agriculteurs locaux.