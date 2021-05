El Hadj Diouf: “Je ne peux pas travailler avec Amara Traoré“ - adakar.com

El Hadj Diouf: "Je ne peux pas travailler avec Amara Traoré" Publié le mardi 4 mai 2021 | Walf Fadjri L'Aurore

Saint-Louis : Mawade Wade immortalisé à travers le stade Médine

Dakar, le 26 Octobre 2014- L'ancien entraineur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Mawade Wade, a été immortalisé, dimanche, par le baptême du stade Médine en son nom, en présence du président de la République, Macky Sall. Photo: El Hadj Diouf, footballeur

Le torchon continue de brûler entre Amara TRAORÉ et El Hadji DIOUF. L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale de Football du Sénégal et l’ex footballeur sont toujours embrouillés dans un contentieux qui date de plusieurs années.



Et pour El Hadji DIOUF qui a été interpellé lors de l’émission « Salon d’honneur » sur Walf TV sur une éventuelle collaboration entre eux, la question est vite tranchée. Et pour cause, il estime qu’il ne peut y avoir de collaboration entre lui et son ancien coéquipier.



A l’en croire, « beaucoup de problèmes qu’il a eus dans l’équipe nationale viennent d’Amara quand il était entraîneur des Lions». El Hadji DIOUF s’estime trahi alors que c’est grâce à lui qu’Amara TRAORÉ a pu intégrer la sélection nationale en 2002.



« Il est président de la Linguère de Saint-Louis et je suis de là-bas mais je ne peux pas travailler avec lui et il sait pourquoi. (…)Parce que quand j’étais en équipe nationale, j’avais écrit une lettre pour dire que j’arrête ma carrière internationale. Il m’a appelé pour me demander de retirer ma lettre pour venir jouer. Et contre toute attente, il dit : ‘tant que je serai entraîneur, El Hadji DIOUF ne jouera pas dans l’équipe nationale’. Je n’essaie pas de comprendre ce qui s’est passé», déclare l’ancien capitaine des Lions qui justifie ainsi son rapprochement avec Guédiawaye FC au détriment de la Linguère de Saint-Louis.



Des problèmes qui ont commencé en 2010 et qui sont toujours d’actualité.