Football / Eliminatoires Coupe du monde 2022: Le Sénégal n’accueillera pas à domicile faute de stade homologué - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football / Eliminatoires Coupe du monde 2022: Le Sénégal n’accueillera pas à domicile faute de stade homologué Publié le mardi 4 mai 2021 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Football: Le Sénégal tenu en échec par Eswatini

Dakar, le 30 mars 2021 - L`équipe nationale du Sénégal a été tenu en échec au stade Lat Dior de Thiès, par l`Eswatini, dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d`Afrique des Nations 2021. Tweet

C’est un sérieux coup porté au football sénégalais. La Confédération africaine de football (CAF) a rendu publique la liste des stades homologués sur le continent africain pour abriter les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 au Qatar.



Pour le Sénégal, le seul stade qui était en lice pour être homologué n’a pas été retenu par la CAF. Le stade Lat Dior de Thiès n’accueillera aucun match des éliminatoires à la Coupe du monde, dans la zone Afrique.



Cette non homologation du stade Lat Dior de Thiès va contraindre le Sénégal à disputer ses matchs comptant pour les éliminatoires à la Coupe du monde 2022 à l’extérieur.



Le stade Léopold Sédar Senghor de Dakar (70.000 places) est fermé depuis juillet 2018 en attendant d’être réfectionné. Le stade Demba Diop, autre stade de la capitale dont la capacité d’accueil est de 20.000 places, a été fermé en juillet 2017 après un drame lors de la finale de la Coupe du Sénégal opposant Us Ouakam et le Stade de Mbour et ayant causé la mort de 8 supporters mbourois.



Les Lions du Sénégal, première équipe de football sur le continent depuis plus d’une année selon le classement de la FIFA, ne va pas jouer sur ses terres et devant ses supporters.



Selon plusieurs observateurs du sport sénégalais, il s’agit d’un échec de la politique sportive, notamment du football de l’État. Alors que les compétitions éliminatoires à la Coupe du monde 2022 au Qatar vont démarrer dans les prochaines semaines, les Lions du Sénégal se verraient obligés de jouer loin de leurs bases nationales et affectives.



Les Lions du Sénégal sont logés dans la poule H en compagnie du Congo, de la Namibie et du Togo.



Les 1ère et 2ème journée des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 au Qatar sont prévues pour se dérouler du 1er au 15 juin 2021.



Selon le dernier classement FIFA d’avril 2021, le Sénégal est la première nation africaine au classement mondial. Les Lions occupent la 22e place sur le classement mondial et la première place en Afrique. D’ailleurs, sur le continent, le Sénégal pointe à la première place du classement depuis bientôt deux ans.



Makhtar C.