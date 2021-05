Conclusions des auditeurs internationaux: le fichier électoral déclaré cohérent et fiable - adakar.com

Conclusions des auditeurs internationaux: le fichier électoral déclaré cohérent et fiable Publié le mardi 4 mai 2021

Au Sénégal, le fichier électoral est déclaré cohérent et fiable. C’est ce qui est ressorti des conclusions des experts qui ont été commis pour son audition.



Ces experts africains, un Malien (expert juridique et chef de mission, un Franco-algérien (expert en biométrie), un Togolais (expert en démographie et statistique), un Guinéen (expert informaticien), ont jugé fiable le fichier, après trois mois de travaux.



Si ces auditeurs internationaux en sont venus à déclarer le fichier électoral cohérent et fiable, c’est parce qu’ils ont constaté trois faits majeurs : il y a zéro doublon parmi les 6 683 043 inscrits ; aucun mineur n’y a été recensé ; tous les électeurs ont été répartis une seule fois dans la totalité des bureaux vote du Sénégal.