L’énorme bénéfice de Sonatel lors des trois premiers mois de 2021

Le groupe Sonatel a réalisé un résultat net de 55 milliards au première trimestre 2021, soit une progression de 26,5% par rapport à la même période l’année passée. A la fin du mois de mars 2021, le chiffre d’affaires du groupe était de 314,20 milliards F Cfa contre 274,10 milliards F Cfa en 2020, d’après Financial Afrik.



« Cette bonne croissance est principalement tirée par le Retail (data, orange money et services du fixe) dans tous les pays et principalement en Guinée, au Mali et en Sierra Leone », explique le site d’information économique, citant les responsables de la Sonatel.



A propos de la clientèle, Sonatel revendique 13,2 millions de clients internet et mobile en mars 2021, soit une hausse de 9,2%. S’y ajoute 8,8 millions de clients Orange money (25,2% de progression). Reste à savoir si le volume a évolué ou régressé face à la concurrence féroce imposée par Wave, le nouveau venu.