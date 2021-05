Sénégal: un sit-in de professionnels des médias inquiets des menaces envers la profession - adakar.com

Sénégal: un sit-in de professionnels des médias inquiets des menaces envers la profession Publié le mardi 4 mai 2021 | RFI

© aDakar.com par LB

Sit-in des organisations de presse devant le ministère de la Culture et de la Communication

Dakar, le 3 mai 2021 - Les organisations de presse ont célébré, ce lundi 3 mai 2021, la journée mondiale de la liberté de la presse par un sit-in devant le ministère de la Culture et de la Communication.

Au Sénégal, un sit-in de journalistes, techniciens et responsables de médias s'est tenu lundi 3 mai à Dakar devant le ministère de la Culture et de la Communication.



Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



À l’occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, les professionnels du secteur ont alerté sur les agressions et dérives inédites lors des violentes manifestations de mars dernier.