Conférence de presse de Guy Marius Sagna

Dakar, le 25 mars 2021 - Guy Marius Sagna a animé, ce jeudi 25 mars 2021, une conférence de presse, au siège de “Frapp France Dégage“. L`activiste est sorti de prison mercredi après que la liberté provisoire lui a été accordée. Tweet

Les propos tenus par le chef de l’Etat Macky Sall, concernant l’autoroute à péage, ont sonné comme un aveu aux oreilles de l'activiste Guy Marius Sagna. Selon ce dernier, le président a avoué qu’au Sénégal, il y a une route pour les pauvres sénégalais et une autre pour les riches.

Sur sa page Facebook, Guy Marius fustige: "Après avoir volé l'argent du Sénégal et laissé l'impérialisme piller nos ressources, c'est normal que les routes du peuple sénégalais - quand ce peuple en a - soient trouées et sans sécurité.



De manière décomplexée, le président Macky Sall vient de nous avouer qu'au Sénégal il y a des routes à deux vitesses. Une pour les pauvres sénégalais et une autre pour les riches et les voleurs du peuple Sénégalais. De même qu'il y a deux écoles, deux universités, deux hôpitaux, deux justices...





C'est maintenant officiel! La devise du Sénégal n'est pas "Un peuple, un but, une foi" mais "Deux peuples, deux buts, deux fois".



Rappelons que ce 1er mai au Palais de la République, face aux syndicalistes, le président a déclaré: "Si vous ne voulez pas payer, il y a une route alternative à côté. On fait toujours des routes alternatives pour ceux qui ne veulent pas prendre l’autoroute. Oui, c’est comme ça! Parce que tu ne peux pas! Mais si tu veux rouler en toute sécurité, sans trous, il y a un prix"