La réaction de Ousmane Sonko sur les propos de Macky Sall concernant l’autoroute à péage ne s’est pas fait attendre. Le leader de pastef qui qualifie la gestion du péage d’arnaque contre le citoyen sénégalais, exige du chef de l’Etat des éclaircissements sur les contrats.



“Si vous ne voulez pas payer le péage, il y a une route alternative à côté”, avait ainsi répondu le Chef de l’Etat à tous ceux qui se plaignent des tarifs du péage. Une réponse qui suscite de vives contestations de la part des acteurs politiques, notamment “son pire ennemi Ousmane Sonko”.



Sonko exige des éclaircissements



“Le peuple sénégalais ne mérite pas ce président ! À monsieur Macky Sall, nous exigeons :



– la publication des contrats, initial et complémentaire, ainsi que celui renégocié ;

– la confirmation de l’existence (ou non) d’un protocole d’accord qui porte sur plusieurs points dont l’augmentation de 5 ans de la durée de la concession de l’autoroute à péage Dakar-Diamniadio-Aibd et la fusion des deux contrats.



Enfin, je ne saurais terminer sans rappeler que Macky Sall, qui se glorifie aujourd’hui de la hausse de la redevance domaniale de 1000 à 800 000 000 FCFA, est le principal responsable de ce pillage organisé depuis une décennie car il est signataire du contrat initial (en tant que premier ministre en 2009) et du contrat complémentaire (en tant que Président 2014)”, ,peut-on lire sur l’extrait du message publié, par le leader de pastef sur facebook.