Eiffage-Sénégal : Les travailleurs invités à cultiver un "dialogue constant" Publié le lundi 3 mai 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Les équipes d’Eiffage Génie Civil au Sénégal

Jaraaf Alassane Ndaw, le secrétaire général national des travailleurs de la construction et responsable des délégués de l’ensemble des entités du groupe Eiffage au Sénégal, a appelé samedi les travailleurs dudit groupe à cultiver un ‘’dialogue constant’’ à l’instar de la direction de leur entreprise.



‘’Aux travailleurs, je demande de s’approprier les critères d’évaluation, à savoir le respect de la hiérarchie, la ponctualité, l’assiduité, l’esprit d’initiative et de dialogue qui sont les pans pouvant faire avancer une entreprise’’, a-t-il lancé.



S’exprimant à l’occasion de la signature d’une convention entre la direction générale d’Eiffage Sénégal et le personnel de l’entreprise, il a affirmé que le syndicalisme ne doit ni reposer sur la confrontation ni sur le bellicisme. Il doit plutôt être basé sur la compréhension, le respect mutuel et le dialogue constant pour l’intérêt exclusif des travailleurs, a-t-il indiqué.



Il se dit ‘’satisfait’’ de la mesure’’ prise par Eiffage d’octroyer des indemnités de mutation et de déplacement aux travailleurs ayant un contrat à durée déterminée (CDD) et engagés dans ses chantiers dans les régions.



‘’Cela fait près de trois ans que nous avions soumis cette doléance à la direction générale afin d’appuyer les bénéficiaires de CDD qui se trouvent au niveau de différents chantiers’’, a-t-il rappelé.



Il est d’autant plus satisfait que les avantages octroyés ne sont prévus ni par le Code du travail, ni par la Convention d’entreprise.



‘’Nous avons pu, suite à plusieurs négociations, signer un protocole d’accord qui octroie un montant à l’ensemble des travailleurs et, chacun, en fonction de sa catégorie’’, a relevé satisfait Jaraaf Alassane Ndaw.



Selon le directeur général adjoint d’Eiffage Sénégal, Alioune Badiane, la signature du protocole d’accord s’explique par le fait que les bénéficiaires font face souvent à des difficultés pour vivre et travailler correctement dans les régions.



‘’C’est pourquoi, après les doléances posées par le personnel et suite à des négociations, nous avons décidé de leur octroyer des indemnités de mutation et de déplacement’’, a-t-il expliqué.



‘’Ce qui est important et qu’il faut retenir, ce sont les bonnes relations qui existent entre le personnel qui joue un grand rôle dans le développement de la société et la direction d’Eiffage’’, a-t-il tenu à rappeler.





