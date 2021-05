Retour de Lamine Diack au Sénégal : L’ancien président de l’IAAF annoncé à Dakar - adakar.com

News Sport Article Sport Retour de Lamine Diack au Sénégal : L’ancien président de l’IAAF annoncé à Dakar Publié le lundi 3 mai 2021 | laviesenegalaise.com

Lamine Diack, ancien président de l`IAAF

Le retour au Sénégal de l’ancien président de l’IAAF, Lamine Diack est annoncé pour ce lundi 03 mai 2021. Son avocat Me Simon Ndiaye aurait déposé la caution de 327 millions Cfa au parquet financier de Paris depuis vendredi, renseigne le site spécialisé Challenge sports.



Le Président Lamine Diack devrait passer la fête de Korité avec sa famille à Dakar, sauf changement. L’ancien patron de l’Athlétisme mondial poursuivi pour corruption passive et détournement en France sur l’affaire IAAF, a accepté de verser une caution de 500 000 euros pour pouvoir bénéficier d’une liberté conditionnelle.



Il faut rappeler que son ancien club le Jaraaf de Dakar qu’il a eu à diriger, avait proposé de payer sa caution pour lui permettre de rentrer au Sénégal au près de sa famille. C’est chose faite car son avocat Me Simon Ndiaye aurait déposé cette caution depuis vendredi dernier au niveau du parquet financier de Paris. Le Président Diack devrait prendre l’avion Air Sénégal lundi matin si tout va bien pour rentrer au Sénégal.