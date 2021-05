Pluie de milliards du Fmi sur le Sénégal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Pluie de milliards du Fmi sur le Sénégal Publié le lundi 3 mai 2021 | Rewmi

© Présidence par LM

Fête du travail: Remise des cahiers de doléances des Centrales syndicales

Dakar, le 1er mai 2021 - Les leaders des Centrales syndicales ont été reçus, ce samedi 1er mai 2021, au palais de la République par le chef de l`État qui a réceptionné leurs cahiers de doléances. Tweet

Les services du FMI et le Sénégal parviennent à un accord au titre de la troisième revue du programme appuyé par l’instrument de coordination de la politique économique et à un nouvel accord de financement sur dix-huit mois.



Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Mme Corinne Deléchat, a effectué une mission virtuelle du 6 au 27 avril 2021 afin de conduire la troisième revue du programme appuyé par l’instrument de coordination de la politique économique (ICPE) et examiner la requête des autorités d’un accord de financement combiné sur dix-huit mois au titre de la facilité de crédit de confirmation (FCC) et du mécanisme d’accord de confirmation.



Au terme de la mission, Mme Deléchat a fait la déclaration suivante :



« Les services du FMI sont parvenus à un accord, avec les autorités sénégalaises, sur les mesures économiques et financières qui pourraient permettre l’approbation de la troisième revue du programme appuyé par l’ICPE et soutenir un accord de financement sur dix-huit mois au titre de la FCC et du mécanisme d’accord de confirmation. L’examen du dossier par le conseil d’administration du FMI est prévu à titre provisoire en début juin 2021.



« Le nouvel accord de financement, au titre duquel le Sénégal demande accès à 453 millions de DTS (soit 140% de sa quote-part au FMI, environ 650 millions de dollars ou 350 milliards de francs CFA), contribuera à soutenir la riposte des autorités face à la crise sanitaire et à promouvoir la relance de l’économie. Il s’appuiera sur les objectifs de réforme du programme ICPE en cours et sera exécuté parallèlement à ce dernier.