Salaire minimum en Afrique : cache-misère ou facteur de compétitivité ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Salaire minimum en Afrique : cache-misère ou facteur de compétitivité ? Publié le lundi 3 mai 2021 | financialafrik.com

© Autre presse par DR

Le marché dakarois

Tweet

Le 1er mai marque la fête des travailleurs, ramenant à la surface le débat sur la rémunération des travailleurs. En Afrique, le salaire minimum sous ses différentes appellations varie d’un pays à l’autre, parfois sans base rationnelle. Comment expliquer en effet l’écart entre le Cameroun, locomotive économique de la Communauté économique de l’Afrique Centrale (CEMAC) où le salaire minimum est de 36 279 FCFA et le Gabon où il est de 150 000 FCA soit 275 dollars, à la notable exclusion du personnel domestique et de ceux des collectivités publiques ?



Si l’on ignorait tous les autres facteurs de compétitivité (coûts des capitaux, taxes, énergie …), l’on peut aisément estimer que l’investisseur choisirait le Cameroun plutôt que le Gabon. De même, en théorie, un travailleur opterait pour le pays d’Ali Bongo plutôt que celui de Paul Biya jusqu’à ce que, à terme, les différences s’estompent. L’investisseur éviterait aussi la Guinée Equatoriale (90 000 FCFA de SMIC) si d’autres facteurs, parfois plus décisifs, ne prenaient le dessus.